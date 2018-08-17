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    • Гданьск закупает краны

    17.08.2018

    • Глубоководный контейнерный терминал Гданьск (DCT Gdansk) подписал контракт с Kalmar на поставку трех электрических кранов RMG.

    По информации Kalmar, поставка намечена на вторую половину 2019 года.

    Ранее, в первом квартале этого года, компания заказала у Kalmar пять RTG.

    Новые RMG грузоподъемностью 41 тонна с вылетом стрелы 32 м будут задействованы для обработки контейнерных поездов на новом жд фронте терминала.

    Техника будет оборудована системой автоматизации процессов Kalmar SmartFleet и системой Kalmar SmartWeight для верификации массы контейнеров, оба решения будут интегрированы в систему управления терминалом Navis N4, которая работает в Гданьске уже с 2011 года.

     

     

     

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