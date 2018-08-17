Все деньги Maersk

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    17.08.2018

    • A.P.Moller-Maersk опубликовал финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2018 года.

    По итогам полугодия суммарная выручка по группе выросла на 26,8% до 18,8 млрд долларов, показатель EBITDA сократился на 9,3% до 1,6 млрд долларов.

    Убыток до налогообложения составил 148 млн долларов – в 7,4 раза выше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 2,8 млрд долларов против чистого убытка 11 млн долларов за тот же период прошлого года.

    По итогам квартала выручка группы выросла на 24% до 9,5 млрд долларов. Показатель EBITDA снизился на 18% до 883 млн долларов.

    Убыток до налогообложения составил 25 млн долларов против прибыли 43 млн долларов годом ранее.

    Тем не менее, квартал группа закрыла с чистой прибылью 26 млн долларов против чистого убытка 264 млн долларов за второй квартал 2017 года.

    В сегменте Ocean (напомним, в него входят линии – Maersk Line, MCC, Seago Line, Sealand и Hamburg Sued, стратегические хабы, работающие под брендом APM Terminals в Роттердаме, на Маасвлакте 2, в Альхесирасе, Танжере (включая Tangier-Med II), Порт-Саиде, а также совместные предприятия в Салале, Танджунг-Пелепасе и Бремерхафене) выручка во втором квартале выросла на 25% – как поясняют в компании, главным образом за счет увеличения объемов перевозок на 26% благодаря интеграции Hamburg Sued.

    В частности, вырос объем перевозок на направлении Север – Юг и на внутрирегиональных трейдах, где Hamburg Sued традиционно имеет сильные позиции. Без учета Hamburg Sued, рост объемов составил 4,3%. Для сравнения, в среднем рынок, по оценкам, вырос на 4%.

    Показатель EBITDA сократился на 23,1% и составил 674 млн долларов.

    Средняя величина фрахтовой ставки снизилась на 1,2%. При этом себестоимость транспортировки контейнера сократилась на 5,3% в сравнении с первым кварталом этого года, но выросла ко второму кварталу прошлого года на 6,8% при росте стоимости бункера на 28%.

    В течение отчетного квартала были приняты в эксплуатацию один мегаконтейнеровоз Triple-E, один контейнеровоз вместимостью 15,2 тыс. TEU и два судна ледового класса вместимостью 3,6 тыс. TEU. Суммарная вместимость собственного флота составила 2,5 млн TEU, зафрахтованного – 1,5 млн TEU. Портфель заказов включает 9 судов суммарной вместимостью 95,9 тыс. TEU – их сдача запланирована на первый квартал 2019 года.

    В сегменте Logistics & Services (сюда включены Damco, внутренние операции APMT – хранение контейнеров, услуги таможенных складов, депо порожних контейнеров, местные перевозки и т.п., наземные (интермодальные) перевозки под брендами Maersk Line, Safmarine, MCC, Sealand и Seago Line, а также финансовые услуги для экспортеров, которые оказывает Trade Finance) выручка за квартал увеличилась на 6,7% до 1,5 млрд долларов.

    Валовая прибыль выросла на 4,9% до 278 млн долларов, показатель EBITDA сократился на 38% до 28 млн долларов.

    В сегменте Terminals & Towage (морские терминалы, не включенные в Ocean, плюс Svitzer) выручка во втором квартале увеличилась на 3,4% до 847 млн долларов, EBITDA – на 19,5% до 178 млн долларов.

    В сегменте Manufacturing & Others (Maersk Container Industry плюс Maersk Oil Trading и балкерный бизнес, доставшийся Maersk в рамках сделки по приобретению Hamburg Sued) выручка выросла на 43% до 636 млн долларов, показатель EBITDA упал в 4,6 раза до 8 млн долларов.

     

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