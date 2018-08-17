Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Безработные контейнеровозы

    17.08.2018

    • По состоянию на 6 августа флот безработных контейнеровозов немного сократился по вместимости, но вырос по количеству судов.

    По данным Dynamar, за две недели, пред

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Ж/д перевозкиЖелезная дорогаКонтейнерные перевозкиМартРЖД ЛогистикаФевральФинансыЯнварь 29.05.2018 «РЖД Логистика» увеличила прибыль в 4 раза
    Даже больше, чем в 4 раза
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноМай 17.05.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 20 неделя 2018
    На 20 неделе года во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Так, в порту Роттердам, по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018МартНовороссийский морской торговый портРСБУФевральФинансыЯнварь 18.05.2018 НМТП снизил прибыль почти втрое
    Финансовые показатели группы по РСБУ
    0
    2018АвтомобилиАпрельАссоциации европейского бизнесаМайМартПродажиРоссияФевральЯнварь 06.06.2018 Обнадеживающий тренд
    На российском автомобильном рынке
    0
    2018АпрельГлобальноГонконгКонтейнерооборотМайМартФевральЯнварь 18.06.2018 Контейнерооборот Гонконга
    Контейнерооборот порта Гонконг в январе-мае 2018 года составил порядка 8,2 млн TEU. По сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    0
    2018ГлобальноМартФрахтовые ставки 02.04.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2018
    На прошлой неделе наблюдалось снижение спотовых ставок на трейде Азия – Европа. Также снизились ставки на Персидский залив […]
    0
    2018ГрузооборотГруппа ДелоДелоПортсМартФевральЯнварь 17.04.2018 Грузы «Дела»
    Итоги первого квартала
    0
    2018БалтикаМартСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 05.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 13
    На 13 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Безработные контейнеровозыИюльКонтейнерные перевозкиФлот 20.07.2018 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 9 июля флот безработных контейнеровозов увеличился как по вместимости, так и по количеству судов. По […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Азово-Черноморский бассейнКаспийский бассейнКонтейнерооборотМайПОРТСТАТЮг 10.07.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    В мае контейнерооборот в Южном регионе снизился на 21,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Положительная динамика наблюдается только […]
    0
    2018ГлобальноИюльФрахтовые ставки 01.08.2018 Контейнерные фрахтовые индексы, неделя 30, 2018
    На 30 неделе года выросли спотовые ставки почти на всех исследуемых трейдах. Также существенно увеличились ставки на Южную […]
    0
    2018Лесные грузыМартФевральЭкспортЯнварь 11.05.2018 Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе-марте 2018 года составил порядка 4,4 млн кубометров — […]
    0




    • Грузоперевозки Показать всё
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 32
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 32
    16.08.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    16.08.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 33, 2018
    10.08.2018 Жд экспорт через порты
    10.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 31
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.08.2018 Все деньги Maersk
    17.08.2018 Гданьск закупает краны
    17.08.2018 Безработные контейнеровозы
    16.08.2018 DPW сократил прибыль
    16.08.2018 Новые краны на APMT Maasvlakte II
    16.08.2018 Контейнерооборот Гонконга
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД