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    • Yang Ming построит 10 контейнеровозов

    16.08.2018

    • Вчера Yang Ming подписала контракт с тайваньской CSBC Corporation на строительство 10 контейнеровозов вместимостью 2 800 TEU каждый. Сдача в эксплуатацию планируется на второй квартал 2020 года.

    В Yang Ming отмечают, что суда вместимостью 2 800 TEU могут работать в большинстве портов Азии, что позволит удовлетворить спрос на региональном рынке.

    Кроме того, с конца 2018 по второй квартал 2019 года компания примет в эксплуатацию пять контейнеровозов вместимостью 14 000 TEU.

    Все новые контейнеровозы строятся в рамках программы обновления флота Yang Ming.

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