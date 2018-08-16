Yang Ming построит 10 контейнеровозов

Вчера Yang Ming подписала контракт с тайваньской CSBC Corporation на строительство 10 контейнеровозов вместимостью 2 800 TEU каждый. Сдача в эксплуатацию планируется на второй квартал 2020 года.

В Yang Ming отмечают, что суда вместимостью 2 800 TEU могут работать в большинстве портов Азии, что позволит удовлетворить спрос на региональном рынке.

Кроме того, с конца 2018 по второй квартал 2019 года компания примет в эксплуатацию пять контейнеровозов вместимостью 14 000 TEU.

Все новые контейнеровозы строятся в рамках программы обновления флота Yang Ming.