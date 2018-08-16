DFDS строит шестой паром

DFDS заказал строительство дополнительного – шестого грузового парома на китайской Jinling Shipyard.

По информации компании, строительство будет выполнено в рамках опциона, предусмотренного предыдущим контрактом на постройку пяти паромов.

Новострой будет обладать аналогичными характеристиками: его вместимость составит 6,7 тыс. л.м, что эквивалентно порядка 450 трейлерам.

В DFDS отмечают, что новые паромы будут задействованы на трейде Северная Европа – Средиземноморье. Ожидается, что первые два судна будут сданы в начале следующего года, третий и четвертый – во второй половине 2019 года и оставшиеся два – в первой половине 2020 года.

Кроме того, программа обновления флота DFDS включает строительство двух грузопассажирских паромов, которые будут сданы в 2021 году. Они будут размещены на Балтике. Также компания удлинит два автомобильных парома, а в 2021 году разместит зафрахтованный грузопассажирский паром на маршруте Ла-Манш.