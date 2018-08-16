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    • Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 33, 2018

    16.08.2018

    • Рынок Азовского моря снова немного снизился. Политическая нестабильность – еще один важный фактор, который удерживает рынок от подъема, отмечает в своем отчете

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