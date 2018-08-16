Кто построит беспилотный контейнеровоз

Норвежское конструкторское бюро Kongsberg и производитель удобрений Yara выбрали судостроительную верфь, на которой будет построен автономный беспилотный контейнеровоз с нулевым уровнем выбросом. Это будет норвежский Vard, входящий в группу Fincantieri.

«Первый в мире автономный электрический контейнеровоз еще на один шаг приблизился к материализации, – отмечается в официальном заявлении Kongsberg. – YARA подписала контракт с VARD на строительство судна стоимостью 250 млн норвежских крон (порядка 30 млн долларов – ИАА SeaNews). К 2022 году судно полностью перейдет на автономное управление».

KONGSBERG и YARA объявили совместной разработке автономного полностью электрического фидерного контейнеровоза в мае прошлого года. Ежегодно для транспортировки продукции с завода Yara в городе Порсгрунн в порты Бревик и Ларвик требуется порядка 40 тыс. кругорейсов траков в год. Новое автономное судно заменит автотранспорт, что уменьшит уровень шума и улучшит безопасность местных дорог.

Контейнеровоз получит название «Yara Birkeland». Сдача его в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2020 года. Проект получил государственную поддержку в размере 133,6 млн норвежских крон (17 млн долларов).