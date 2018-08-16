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    • Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ

    16.08.2018

    • В июне этого года грузооборот портов Дальневосточного региона вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 14,6%. По большинству направлений отм

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