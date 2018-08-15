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    • OOIL закончил полугодие с убытком

    15.08.2018

    • OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала промежуточные финансовые показатели за первое полугодие 2018 года.

    Выручка увеличилась на 10% и составила 3,1 млрд долларов. Показатель EBITDA составил 322,6 млн долларов. Операционная прибыль сократилась в 2,1 раза до 51 млн долларов.

    Чистый убыток, относимый на акционеров, составил 10,3 млн долларов против чистой прибыли 53,6 млн долларов годом ранее.

    «На фоне оздоровления мировой экономики объем грузов в отрасли растет хорошими темпами, при этом ставки на многих трейдах выросли. Медленное, но верное восстановление рынка, которое началось в конце 2016 года, по-прежнему вселяло надежду в нашем секторе. Однако финансовые показатели нынешнего отчетного периода отражают не только позитивную динамику развития, но и ряд сложностей, с которыми мы сталкиваемся», – прокомментировал итоги полугодия уходящий председатель совета директоров OOIL Чи Чен Тунг. 

    «Рост тоннажа продолжался высокими темпами, суммарная вместимость контейнерного флота остается фактором риска и на будущее, даже несмотря на ожидающееся в ближайшее два-три года снижением объемов сдачи новых судов. Негативно сказались на уровне прибыльности также рост цен на нефть, который привел к увеличению расходов на бункер, и затраты на эвакуацию порожняка, которые выросли из-за усиливающегося дисбаланса рынка».

     

     

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