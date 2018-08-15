Юбилейная партия нефти «Сахалин Энерджи»

«Сахалин Энерджи» отгрузила 600-ю стандартную партию нефти с начала круглогодичных поставок – с декабря 2008 года.

Партия нефти сорта Sakhalin Blend предназначена для китайской Sinochem – постоянного покупателя «Сахалин Энерджи». Около 96 тыс. тонн нефти, добытой на шельфе Охотского моря, отправились в порт Цюаньчжоу на борту танкера «Governor Farkhutdinov», сообщает пресс-служба «Сахалин Энерджи».

Отгрузка юбилейной стандартной партии нефти (одна стандартная производственная партия нефти составляет 700 тыс. баррелей) продемонстрировала возрастающую роль «Сахалин Энерджи» как поставщика энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Очередное достижение компании произошло в преддверии другой юбилейной даты: в начале сентября исполняется 20 лет со дня установки первой в России стационарной морской нефтедобывающей платформы «Моликпак».

По данным компании, на производственный комплекс «Пригородное» поступает около 16-17 тыс. тонн (120-130 тыс. баррелей) нефти в сутки. За год порт Пригородное способен принимать в среднем 60 танкеров класса Aframax.

Всего с начала круглогодичной добычи «Сахалин Энерджи» произвела и экспортировала на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона около 54 млн тонн (более 420 млн баррелей) нефти. Основными покупателями нефти являются нефтеперерабатывающие и энергетические компании Японии, Китая и Южной Кореи.