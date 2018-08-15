Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт черных металлов

    15.08.2018

    • По данным ФТС, по итогам января-июня 2018 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 13,8% и составил порядка 23,6 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт вырос на 33,4% – до 11,88 млрд долларов.

    В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 8,2 млн тонн. Это на 13,7% больше, чем годом ранее. При этом в денежном выражении их экспорт увеличился существеннее – на 44,7% (4,1 млрд долларов).

    Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-июне 2018 года на 11% меньше, чем годом ранее, их объем составил 4,1 млн тонн. В то же время, в стоимостном выражении экспорт плоского проката вырос на 7,4% до 2,5 млрд долларов.

    Объем экспорта чугуна за отчетный период увеличился по сравнению с 6 месяцами 2017 года на 34,5% и составил более 3 млн тонн. Значительно выросли доходы от экспорта чугуна — на 48,4% до 1,1 млрд долларов.

    Ферросплавов за 6 месяцев было вывезено 397,4 тыс. тонн (+2,4%) на сумму 664,7 млн долларов (+3,1%).

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