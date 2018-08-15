Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт цветных металлов

    15.08.2018

    • Объем российского экспорта необработанного алюминия за 6 месяцев 2018 года увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным передом 2017 года и составил 1,6 млн тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт вырос на 10,9% – до порядка 2,8 млрд долларов.

    Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года отгрузили 321,3 тыс. тонн – на 16,5% больше, чем в январе-июне 2017 года. В денежном выражении их экспорт вырос еще более значительно – на 40,9% до порядка 2,2 млрд долларов.

     

    Необработанного никеля по итогам 6 месяцев 2018 года было вывезено на 0,6% больше, чем за тот же период в 2017 году, его объем составил 68,5 тыс. тонн. При этом доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде увеличились на 47,8% до 948,4 млн долларов.

    В июне 2018 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 2,240 тыс. долларов за тонну – (+18,8% к июню 2017 и +17% к маю 2018), меди – 6,954 тыс. долларов за тонну (+22% к июню 2017 и +24,4% к маю 2018), никеля – 15,11 тыс. долларов за тонну (+69,2% к июню 2017 и +65,1% к маю 2018).

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