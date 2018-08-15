Частная концессия на Северном широтном ходе

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение №1663-р от 8 августа 2018 года, согласно которому в рамках реализации механизма частной концессионной инициативы в федеральных проектах в сфере транспорта на основе концессионного соглашения с ООО «СШХ» («Северный широтный ход») будут созданы объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта «Обская – Салехард – Надым».

Распоряжением правительства от 22 февраля 2018 года №286-р Минтранс России определён в качестве органа, уполномоченного на рассмотрение предложения ООО «СШХ» («Северный широтный ход») о заключении концессионного соглашения в отношении предполагаемой к созданию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «Обская – Салехард – Надым».

Согласно сопроводительной справке к документу, Минтранс России рассмотрел предложение о заключении концессионного соглашения и проведены переговоры, проект концессионного соглашения был размещён на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов для сбора заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения от третьих лиц в течение 45 дней. Заявки о готовности к участию в конкурсе от третьих лиц не поступили.

В рамках реализации механизма частной концессионной инициативы в федеральных проектах в сфере транспорта подписанным распоряжением принято решение о заключении концессионного соглашения с ООО «СШХ».

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

№-1663-р.pdf