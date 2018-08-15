Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Судооборот через Суэцкий канал

    15.08.2018

    • Через Суэцкий канал в январе-июле этого года прошло более 10,3 тыс. судов различных типов – на 4% больше аналогичного периода прошлого года. Из них число контейнеров

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Азово-Черноморский бассейнКаспийский бассейнКонтейнерооборотМайПОРТСТАТЮг 10.07.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    В мае контейнерооборот в Южном регионе снизился на 21,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Положительная динамика наблюдается только […]
    0
    2018АпрельГлобальноЛинииМартФевральЯнварь 06.06.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за 4 месяца 2018 года составил 53,9 млн TEU. Это на 4,2% […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельЗерноИмпортИюньМайМартФевральЭкспортЯнварь 08.08.2018 Экспорт и импорт зерновых
    Итоги января-июня 2018 года
    0
    2018OOCLИтогиМартФевральФинансыЯнварь 03.05.2018 OOCL увеличил выручку и объемы
    Итоги первого квартала 2018 года
    0
    2018АпрельГрузооборотИюньМайМартПортыУкраинаФевральЯнварь 18.07.2018 Украинские порты снизили перевалку
    По информации Администрации морских портов Украины, в первом полугодии 2018 года морские порты страны перевалили 63,8 млн тонн грузов – […]
    0
    2018TeekayТанкерФрахтовые ставки 08.08.2018 Танкерные ставки в нижней точке цикла
    Во втором квартале 2018 года ставки на танкерном рынке находились в нижней точке цикла, говорится в отчете Teekay […]
    0
    2018ГлобальноКонтейнерооборотФевральФинляндияЯнварь 10.04.2018 Все порты Финляндии
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первых двух месяцев этого года составил 272,9 тыс. TEU. Это на […]
    0
    2018Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставкиФрахтовый рынок 19.07.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 29, 2018
    На 29 неделе отмечается снижение торговой активности в Турции, однако на уровне фрахтовых ставок из малых портов Азовского […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018УдобренияФевральЭкспортЯнварь 19.04.2018 Экспорт минеральных удобрений
    По итогам января-февраля 2018 года экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 1,75 млн тонн. Это выше аналогичного уровня […]
    0
    2018Азовское мореАпрельКаспийское мореФрахтовые ставкиЮг 26.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2018
    Рынок Азовского моря довольно спокойный, преобладают открытые позиции. Предстоящие майские праздники вряд ли изменят ситуацию.  Судовладельцы прямо сейчас […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельВнешняя торговляИюньМайМартНовороссийская таможняФевральЯнварь 08.08.2018 Товарооборот в регионе деятельности Новороссийской таможни
    Итоги первого полугодия
    0
    2018КонтейнерыРЖДЯнварь 07.02.2018 Железнодорожные контейнеры
    По итогам января 2018 перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 317,5 тыс. TEU. Это на 11,3% […]
    0




    • Грузоперевозки Показать всё
    10.08.2018 Жд экспорт через порты
    10.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 31
    10.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 31
    09.08.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 32, 2018
    06.08.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    03.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 30
    Контейнерные перевозки Показать всё
    15.08.2018 OOIL закончил полугодие с убытком
    14.08.2018 Контейнерооборот лидеров
    14.08.2018 Евро и TEU HHLA
    14.08.2018 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    14.08.2018 Котировки в цифровом формате
    13.08.2018 Более 90 участников блокчейн-платформы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД