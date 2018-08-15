Информационно-аналитическое агентство

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    • Рублевые тарифы в действии

    15.08.2018

    • На сайтах «Петролеспорта» и «Моби Дика» размещены уведомления об установлении тарифов на услуги операторов терминалов в рублях с 14 августа 2018 года.

    Согласно информации компаний, тарифы, согласованные в действующих договорах на оказание услуг по перевалке и хранению грузов и договорах на оказание услуг судам (швартовные операции и предоставление инфраструктуры судам) с компаниями-резидентами РФ и выраженные в долларах США, переводятся в рубли по фиксированному курсу, равному официальному курсу доллара США к рублю, установленному Центробанком на 14 августа.

    Как отмечается в уведомлениях, тарифы переводятся в рубли в целях выполнения требований Федерального закона РФ от 3 августа 2018 года № 324-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу 14 августа 2018 года и обязующего устанавливать цены (тарифы, ставки) за услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации, в рублях. 

     

     

     

     

     

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