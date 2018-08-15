РЖД снизили прибыль по РСБУ

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало отчет о финансовых результатах за первое полугодие 2018 года по российским стандартам бухгалтерского учета.

Выручка компании выросла на 5,8% и составила 875,8 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась на 6,3% до 146,2 млрд рублей, прибыль от продаж – на 13,6% до 78,1 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения снизилась на 11,8% до 46 млрд рублей. Чистая прибыль составила 25,6 млрд рублей – на 18,5% ниже, чем годом ранее.

Себестоимость продаж увеличилась на 8,6% до 729,6 млрд рублей, управленческие расходы – на 3,8% до 68 млрд рублей.