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    • Отмена рейсов на сервисах Азия - Европа

    15.08.2018

    • OOCL сообщил об отмене рейсов на трейде Азия – Европа в связи с празднованием в Китае Дня образования Китайской Народной Республики.

    На трейде Азия – Северная Европа снимаются рейсы на сервисах:

    Loop 3 – с выходом из Нинбо на 40 неделе 6 октября и прибытием в Антверпен на 45 неделе 9 ноября; 

    Loop 4 – должен был выполнять рейс контейнеровоз «CMA CGM Zheng He» с выходом из Тяньцзиня на 40 неделе 4 октября и прибытием в Саутгемптон на 45 неделе 11 ноября.

    На трейде Азия – Западное Средиземноморье снимаются рейсы на сервисах:

    WM1 – должен выполнять рейс контейнеровоз «COSCO Netherlands» с выходом из Циндао на 40 неделе 1 октября и прибытием в Специю на 44 неделе 2 ноября;

    WM2 – должен выполнять рейс контейнеровоз «CMA CGM Titan» с выходом из Циндао на 40 неделе 2 октября и прибытием в Валенсию на 45 неделе 6 ноября.

    На трейде Азия – Восточное Средиземное и Черное море снимаются рейсы на сервисах:

    EM1 – должен выполнять рейс контейнеровоз «CMA CGM Uryguay» с выходом из Пусана на 40 неделе 7 октября и прибытием в Стамбул на 45 неделе 9 ноября;

    EM2 – должен выполнять рейс контейнеровоз «COSCO Thailand» с выходом из Циндао на 41 неделе 11 октября и прибытием в Ашдод на 45 неделе 6 ноября.

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