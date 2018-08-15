Отмена рейсов на сервисах Азия - Европа

OOCL сообщил об отмене рейсов на трейде Азия – Европа в связи с празднованием в Китае Дня образования Китайской Народной Республики.

На трейде Азия – Северная Европа снимаются рейсы на сервисах:

Loop 3 – с выходом из Нинбо на 40 неделе 6 октября и прибытием в Антверпен на 45 неделе 9 ноября;

Loop 4 – должен был выполнять рейс контейнеровоз «CMA CGM Zheng He» с выходом из Тяньцзиня на 40 неделе 4 октября и прибытием в Саутгемптон на 45 неделе 11 ноября.

На трейде Азия – Западное Средиземноморье снимаются рейсы на сервисах:

WM1 – должен выполнять рейс контейнеровоз «COSCO Netherlands» с выходом из Циндао на 40 неделе 1 октября и прибытием в Специю на 44 неделе 2 ноября;

WM2 – должен выполнять рейс контейнеровоз «CMA CGM Titan» с выходом из Циндао на 40 неделе 2 октября и прибытием в Валенсию на 45 неделе 6 ноября.

На трейде Азия – Восточное Средиземное и Черное море снимаются рейсы на сервисах:

EM1 – должен выполнять рейс контейнеровоз «CMA CGM Uryguay» с выходом из Пусана на 40 неделе 7 октября и прибытием в Стамбул на 45 неделе 9 ноября;

EM2 – должен выполнять рейс контейнеровоз «COSCO Thailand» с выходом из Циндао на 41 неделе 11 октября и прибытием в Ашдод на 45 неделе 6 ноября.