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    • Как в метро

    15.08.2018

    • Wallenius Wilhelmsen Ocean (WW Ocean) представила новую карту своей маршрутной сети. Она интересна тем, что напоминает карту-схему метро, где каждой линии определен свой цвет. Транзитная карта, считают в WW Ocean, дает четкую картину маршрутов.

    На картах WW Ocean показаны различные маршруты и сервисы на них. Например, на трейде Европа – Северная Америка действуют в общей сложности 5 сервисов WW Ocean. Кроме того, карты помогают визуализировать экспорт (порты загрузки/выгрузки) и импорт (только порты выгрузки), полагают в компании. На карте также обозначены хабы, которые обеспечивают стыковки нескольких рейсов как WW Ocean, так и других компаний, и многое другое.  А цветное кодирование линий позволяет идентифицировать конкретный маршрут.

    И немного истории. Впервые карту-схему создал Джордж Доу в 1929 году. Это была карта маршрутной сети Лондонской и Северо-Восточной железной дороги в Англии. А 4 года спустя подобную схему нарисовал для Лондонского метро Гарри Бек. После чего использование такой стилистики в транспортных схемах стало популярным по всему миру.

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