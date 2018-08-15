Как в метро

Wallenius Wilhelmsen Ocean (WW Ocean) представила новую карту своей маршрутной сети. Она интересна тем, что напоминает карту-схему метро, где каждой линии определен свой цвет. Транзитная карта, считают в WW Ocean, дает четкую картину маршрутов.

На картах WW Ocean показаны различные маршруты и сервисы на них. Например, на трейде Европа – Северная Америка действуют в общей сложности 5 сервисов WW Ocean. Кроме того, карты помогают визуализировать экспорт (порты загрузки/выгрузки) и импорт (только порты выгрузки), полагают в компании. На карте также обозначены хабы, которые обеспечивают стыковки нескольких рейсов как WW Ocean, так и других компаний, и многое другое. А цветное кодирование линий позволяет идентифицировать конкретный маршрут.

И немного истории. Впервые карту-схему создал Джордж Доу в 1929 году. Это была карта маршрутной сети Лондонской и Северо-Восточной железной дороги в Англии. А 4 года спустя подобную схему нарисовал для Лондонского метро Гарри Бек. После чего использование такой стилистики в транспортных схемах стало популярным по всему миру.