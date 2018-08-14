FESCO везет грузы для Hyundai

FESCO совместно с Hyundai Glovis, одной из крупнейших логистических компаний Южной Кореи, специализирующейся на поставках автомобилей и автомобильных запасных частей, запускает регулярный контейнерный сервис из Пусана в Санкт-Петербург через «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП).

Контейнеры регулярными морскими линиями FESCO будут доставляться в ВМТП, откуда по Транссибирской железнодорожной магистрали транспортироваться в Санкт-Петербург. Минимальное транзитное время по маршруту Пусан – Санкт-Петербург составит 15 суток, сообщили SeaNews в FESCO.

Основу грузопотока совместного сервиса формируют автомобильные запчасти и комплектующие для «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Hyundai Motor Manufacturing Rus) – российского завода компании Hyundai Motor. Ежемесячный объем перевозок планируется на уровне 500 TEU.

Сегодня состоялась торжественная отправка первого регулярного поезда из Владивостока. В рамках церемонии представители FESCO и Hyundai Glovis подписали соглашение о намерениях, которое закрепляет планы сторон увеличивать объемы перевозок контейнеров из Южной Кореи в регионы России через Дальний Восток.

Отмечается, что в июне этого года FESCO запустила проект «Пусан – Москва за 15 дней», который напрвлен на повышение скорости транспортировки грузов на этом направлении. Среднее время доставки по этому маршруту обычными сервисами через Дальний Восток составляет 21-23 дня, а через Суэцкий канал – порядка 40.