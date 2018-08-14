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    • Смена рулевого в OOIL

    14.08.2018

    • Председатель совета OOIL Чи Чен Тунг уходит с поста, который он занимал в течение 22 лет. Об этом он сообщил в полугодовом отчете компании.

    Его место займет Сю Лиронг, действующий председатель правления China COSCO Shipping Corp.

    Смена руководства связана со сменой акционера – напомним, в июле этого года COSCO закрыла сделку по приобретению OOIL. 

    Смена рулевого в OOIL«Я уверен, что в условиях усиления консолидации в отрасли эта сделка даст огромные возможности развития как для OOIL, так и для группы COSCO. Расширение масштаба операций и объема финансовых ресурсов позволят нам объединить сильные стороны двух линий и терминального бизнеса COSCO и создать нового лидера отрасли, обеспечивающего широчайшую сеть сервисом и высочайшее качество услуг для клиентов», – прокомментировал сделку Чи Чен Тунг.

    «Мы достигнем всего этого, сохранив отдельные листинг, бренд, управленческую команду и персонал группы OOIL. Уходя после 22 лет с поста председателя совета директоров, я смотрю в будущее с уверенностью, что увижу, как корпоративная культура OOIL, построенная на командной работе и личном отношении к делу, будет способствовать созданию нового лидера отрасли, и всячески поддерживают и желаю всяческого успеха всем, кто будет работать над достижением этой цели», – добавил он. 

    Смена рулевого в OOIL

    «Прежде всего, я хотел бы тепло поприветствовать OOIL, которая становится частью COSCO Shipping, и выразить сердечную признательность и огромное уважение господину Чи Чен Тунгу, который в течение многих лет возглавлял OOIL и который внес большой вклад в успех OOIL. <…>  Я уверен, что когда OOIL войдет в состав COSCO Shipping, мы сможем эффективно объединить сильные стороны OOIL и COSCO Shipping Lines и оптимизировать нашу глобальную сеть, повысив экономию на масштабе операций и реализовав синергии. Это позволит обеим компаниям не только повысить уровень прибыльности и поддержать планомерное развитие, но и даст нам возможность предложить клиентам более широкий выбор продуктов. Таким образом, они получат более высокое качество сервиса», – сказал Сю Лиронг.

     

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