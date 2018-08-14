Порт Таллин снова продает угольный терминал

Порт Таллин объявил аукцион по продаже оборудования угольного терминала AS Tallinna в Мууге. Стартовая цена установлена в размере 2 млн евро. Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет 100 тыс. евро. Заявки на участие принимаются до 24 августа.

Согласно прилагаемому документу, в список объектов и оборудования, подлежащих продаже, входят стакеры, погрузчики, ленточные конвейеры, станция погрузки/выгрузки вагонов, инженерные коммуникации, противопожарные системы и другое.

Кроме того, по условиям тендера покупатель обязуется за свой счет обеспечить демонтаж и вывоз приобретенного оборудования / объектов инфраструктуры, а также утилизацию мусора в течение полугода после утверждения итогов аукциона.

Отметим, что подобное предложение было размещено в январе этого года. Тогда объекты и оборудование можно было приобрести по отдельности либо сборно. Нынешний аукцион предполагает продажу оборудования и объектов одним лотом.