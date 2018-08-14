На Камчатке выбрали судно

В правительстве Камчатского края подведены итоги онлайн-голосования, в ходе которого жители определили тип судна для организации регулярного сообщения между полуостровом и портами Дальнего Востока. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного строительства.

На вопрос, на каком типе судна вы бы предпочли путешествовать из Петропавловска-Камчатского во Владивосток и другие порты Дальнего Востока, более 70% опрошенных ответили, что на автопассажирском пароме.

По информации пресс-службы регионального правительства, строительство грузопассажирского парома будет финансироваться за счет средств федерального бюджета в рамках реализации государственной целевой программы «Развитие транспортной системы России».

Отмечается, что в 2016 году был разработан эскизный проект автопассажирского парома CNF22 вместимостью до 150 пассажиров и до 70 автомобилей. Его отличительной особенностью является возможность перевозки на грузовой палубе до 40 двадцатифутовых контейнеров (дополнительно 20 легковых автомобилей) с их самостоятельной обработкой (погрузкой / выгрузкой) без привлечения портовых мощностей. Это совместная работа правительства Камчатского края и ФКУ «Дирекция госзаказчика» Росморречфлота.

Напомним, поручение провести социологический опрос населения края о типе судна для организации регулярного сообщения между Камчатским краем и портами Дальнего Востока дал в июле этого года заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки на Камчатку.