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    • Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ

    14.08.2018

    • Контейнерооборот Дальневосточного региона в июне этого года вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 10,6%. Положительная динамика наблюдает

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