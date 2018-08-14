Информационно-аналитическое агентство

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    • Евро и TEU HHLA

    14.08.2018

    • Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала финансовые показатели за первое полугодие 2018 года.

    Выручка по группе увеличилась на 1,6% до 633 млн евро, показатель EBITDA снизился на 0,5% до 157,7 млн евро.

    Операционная прибыль увеличилась на 1,1% до 99,9 млн евро, прибыль до налогообложения и вычета доли миноритариев сократилась на 0,1% и составила 15,8 млн евро.

    В портово-логистическом дивизионе выручка увеличилась на 1,6% до 617,1 млн евро, показатель EBITDA снизился на 0,8% до 146,8 млн евро.

    Операционная прибыль увеличилась на 0,8% до 91,4 млн евро, прибыль до налогообложения и вычета доли миноритариев сократилась на 1,6% до 47,3 млн евро.

    В контейнерном сегменте выручка выросла на 2,2% до 380,3 млн евро, показатель EBITDA сократился на 2,7% до 106,9 млн евро.

    Операционная прибыль осталась без изменения, составив 68,2 млн евро.

    Суммарный контейнерооборот увеличился на 1,2% до 3,6 млн TEU.

    В интермодальном сегменте выручка увеличилась на 0,9% до 208 млн евро, EBITDA -  на 9,8% до 51,5 млн евро. Операционная прибыль снизилась на 10,7% до 38,6 млн евро.

    Объем перевозок сократился на 4,2% и составил 713 тыс. TEU.

     

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