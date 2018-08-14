БАМ и Транссиб поддержит государство

До 10 сентября правительство России представит предложения о включении в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мероприятий по расширению БАМа и Транссиба. Соответствующее поручение кабинету министров дал президент России, сообщает пресс-служба Минвостокравития.

Как пояснили в Минвостокразвития, с 2013 года до 2019 года реализуется I этап программы модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Стоимость реализации мероприятий I этапа ориентировочно составит 562,4 млрд рублей. В рамках этого этапа планируется создание дополнительной провозной способности в размере 66,8 млн тонн в год к 2020 году к уровню 2012 года. По завершению I этапа модернизации БАМа и Транссиба в 2020 году объем вывоза составит 124,9 млн тонн в год (+66,8 млн. тонн в год к уровню 2012 года). Объем вывоза с основных месторождений полезных ископаемых, например, в 2012 году составил 58,1 млн тонн в год.

По информации Минвостокразвития, в настоящее время в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» планирует на Дальнем Востоке реализацию проекта II этапа развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона до 2023 года. В рамках этого этапа предполагается создать дополнительных провозных способностей не менее 114,7 млн тонн в год к 2025 году. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий по проекту до 2023 года (II этап) составляет 493,2 млрд рублей.

«За шесть лет в полтора раза, до 180 миллионов тонн, вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Контейнеры будут доставляться от Владивостока до западной границы России за семь дней. Это один из инфраструктурных проектов, который будет давать быструю экономическую отдачу». Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень быстро и будут способствовать развитию этих территорий. Объём транзитных контейнерных перевозок по нашим железным дорогам должен увеличиться почти в четыре раза. Это значит, что наша страна будет одним из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией», – цитирует Минвостокразвития выступление В.Путина во время ежегодного послания Федеральному Собранию.

По итогам реализации II этапа будет создана основа для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами Дальнего Востока, а также развития межгосударственного высокоскоростного железнодорожного сообщения с Китайской Народной Республикой. Кроме того, модернизация железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона позволит своевременно реализовать целый ряд новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Речь идет о таких проектах как строительство в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля, запуск горно-обогатительного комплекса «Инаглинский», строительство Кимкано-Сутарского ГОКа», развитие угледобычи и углеобогащения акционерного общества «Ургалуголь», запуска Эльгинского угольного комплекса», разработке ряда месторождений.

Уже сформированы предложения по мероприятиям в программу II этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, которые проходят внутрикорпоративные согласования для дальнейшего представления в Минтранс России, рассказали в Минвостокразития.