Автоимпорт и автоэкспорт

За 6 месяцев 2018 года объем российского импорта легковых автомобилей вырос по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 22,5%, составив 138,3 тыс. единиц.

Также в стоимостном выражении импорт вырос на 13,9% — до 3,4 млрд долларов.

Грузовых автомобилей, по данным ФТС РФ, было ввезено 10,5 тыс. единиц — на 8,4% меньше, чем годом ранее.

При этом в денежном выражении их импорт вырос – на 18,2% до более 1 млрд долларов.

Российский экспорт легковых автомобилей в отчетном периоде снизился на 0,2% и составил 43,1 тыс. единиц. При этом доходы от экспорта снизились на 14,3% — до 598 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей за 6 месяцев 2018 года вырос на 5,2%, составив 6,1 тыс. единиц.

При этом доходы от вывоза грузового транспорта упали на 4,4% – до 127,3 млн долларов.