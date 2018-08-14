Автоимпорт и автоэкспорт

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    14.08.2018

    • За 6 месяцев 2018 года объем российского импорта легковых автомобилей вырос по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 22,5%, составив 138,3 тыс. единиц. 

    Также в стоимостном выражении импорт вырос на 13,9% — до 3,4 млрд долларов.

    Грузовых автомобилей, по данным ФТС РФ, было ввезено 10,5 тыс. единиц — на 8,4% меньше, чем годом ранее. 

    При этом в денежном выражении их импорт вырос – на 18,2% до более 1 млрд долларов.

    Российский экспорт легковых автомобилей в отчетном периоде снизился на 0,2% и составил 43,1 тыс. единиц. При этом доходы от экспорта снизились на 14,3% — до 598 млн долларов.

    Экспорт грузовых автомобилей за 6 месяцев 2018 года вырос на 5,2%, составив 6,1 тыс. единиц. 

    При этом доходы от вывоза грузового транспорта упали на 4,4% – до 127,3 млн долларов.

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