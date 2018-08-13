Hapag-Lloyd подсчитал убытки

Hapag-Lloyd опубликовал основные операционные и финансовые показатели за первое полугодие и второй квартал 2018 года.

Объем перевозок за первое полугодие составил 5,8 млн TEU – на 38,6% больше, чем за тот же период 2017 года.

При этом средняя величина фрахтовой ставки в первом полугодии была 1020 долларов за TEU – на 4,2% ниже, чем годом ранее.

Выручка в первом полугодии выросла на 20,1% до 5,4 млрд евро, показатель EBITDA – на 16,9% до 425,2 млн евро.

Операционная прибыль сократилась на 2,2% до 88,7 мл евро, чистый убыток вырос в 2,4 раза и составил 100,9 млн евро.

Во втором квартале объем перевозок увеличился на 30,6% до 2,99 млн TEU.

Средняя величина фрахтовой ставки снизилась по сравнению с аналогичным показателем годичной давности на 5,8% до 1010 долларов за TEU.

Выручка выросла на 17,7% до 2,8 млрд евро, при этом показатель EBITDA снизился на 9,9% до 205,8 млн евро, операционная прибыль упала в 2,4 раза до 35 млн евро.

Чистый убыток по итогам квартала составил 66,6 млн евро против чистой прибыли 15,4 млн евро годом ранее.