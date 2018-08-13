Финансы Agility

Agility опубликовала финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2018 года.

Выручка группы за полугодие увеличилась к аналогичному периоду 2017 года на 14,1% и составила 756 млн кувейтских динаров (2,2 млрд долларов).

Показатель EBITDA вырос на 18% до 74,8 млн динаров (246,6 млн долларов), чистая прибыль – на 23,9% до 38,9 млн динаров (128,3 млн долларов).

По итогам второго квартала выручка по группе увеличилась на 12,3% до 384,2 млн динаров (1,3 млрд долларов), EBITDA – на 1,6% до 37,1 млн динаров (122,3 млн долларов). Чистая прибыль составила 20 млн динаров (66 млн долларов) – на 18,7% больше, чем годом ранее.

Global Integrated Logistics (GIL), логистический бизнес группы, во втором квартале увеличил выручку на 13,4% до 289,3 млн динаров (953,9 млн долларов).

Существенно – на 14% – выросли объемы авиаперевозок, морские контейнерные перевозки увеличились на 8,2%.