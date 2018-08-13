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    • Подписана Конвенция о правовом статусе Каспия

    13.08.2018

    • Вчера в ходе Пятого Каспийского саммита, который прошел в Актау, была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, сообщается на сайте президента РФ.

    «Это международный договор, который содержит детальный и объёмный свод правил и обязательств по использованию и сохранению нашего общего достояния – Каспийского моря. Таким образом многоплановое взаимодействие государств «каспийской пятёрки» получило современную юридическую основу на многие годы вперёд», – цитирует пресс-служба Кремля РФ Владимира Путина.

    «Принципиально важно, что Конвенция закрепляет за пятью государствами исключительные и суверенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов, надёжно гарантирует решение всех актуальных вопросов на принципах консенсуса и взаимного учёта интересов, обеспечивает по-настоящему мирный статус Каспийского моря, неприсутствие на Каспии вооружённых сил нерегиональных государств», – подчеркнул В.Путин.

    Как отметил президент, в планах прикаспийских государств – углубление экономического сотрудничества, расширение торговых и инвестиционных связей, кооперация в сфере энергетики, развития транспортно-логистического потенциала региона, наращивания туристических потоков.

    Ранее Россия одобрила проект Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта. Согласно документу Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан намерены развивать регион Каспийского моря в качестве крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой и высоким уровнем взаимодействия прикаспийских государств при международных перевозках.

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