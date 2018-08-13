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    • Обзор мирового рынка бункеровки. 33 неделя 2018

    13.08.2018

    • На 33 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная. Стоимость мазута практически во всех исследуемых портах снизилась, газойля

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