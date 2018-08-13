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    • Летние рекорды ВМТП

    13.08.2018

    • «Владивостокский морской торговый порт» установил рекорд по количеству отправок поездов. Планка лучшего результата поднялась с 23 до 26 контейнерных поездов за одну неделю. По данным порта, 3573 TEU различных грузов направляется в железнодорожных составах из 1088 вагонов в Москву, Красноярск, Братск, Новосибирск, Екатеринбург, Узбекистан.

    В среднем с начала этого года ВМТП отправляет по 20 поездов в неделю. Это на 5 составов выше аналогичного показателя 2017 года.

    Кроме того, ВМТП установил новый исторический рекорд по обработке генеральных грузов за одну неделю. Эту планку портовики взяли в конце июля.

    Всего же в июле грузооборот генеральных грузов составил чуть более 410 тыс. тонн. Это на 73% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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