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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2018

    13.08.2018

    • На 32 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения. Только существенно выросли ставки на южноамериканском трейде.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 1,4%, на порты Средиземноморья – на 1,6%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 0,3%, на порты восточного побережья, напротив, выросли – на 0,1%.

    Выросли ставки из Китая на Персидский залив – плюс 2,5% к уровню 31 недели. В то же время спотовые ставки на Австралию и Новую Зеландию упали на 3,8%.

    Ставки на Южную Америку значительно выросли – плюс 16,1% по отношению к 31 неделе года.

    На внутриазиатском трейде ставки на западные порты Японии сохранились на уровне предыдущей недели %, на восточные – выросли на 0,9%. Ставки на Южную Корею сократились на 0,6%, на Сингапур – на 4,2%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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