Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2018

На 32 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения. Только существенно выросли ставки на южноамериканском трейде.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 1,4%, на порты Средиземноморья – на 1,6%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 0,3%, на порты восточного побережья, напротив, выросли – на 0,1%.

Выросли ставки из Китая на Персидский залив – плюс 2,5% к уровню 31 недели. В то же время спотовые ставки на Австралию и Новую Зеландию упали на 3,8%.

Ставки на Южную Америку значительно выросли – плюс 16,1% по отношению к 31 неделе года.

На внутриазиатском трейде ставки на западные порты Японии сохранились на уровне предыдущей недели %, на восточные – выросли на 0,9%. Ставки на Южную Корею сократились на 0,6%, на Сингапур – на 4,2%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.