В Приморье откроют два пункта пропуска

В 2019 году в Приморском крае откроют два пункта пропуска через государственную границу.

Обновленный пункт пропуска Краскино должны ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Новый автомобильный пункт пропуска Пограничный планируется к открытию в июле 2019 года. Также по федеральной целевой программе планируется реконструкция железнодорожного пункта пропуска Пограничный. На эти цели заложено почти 875 миллионов рублей. Это позволит увеличить пропускную способность пункта пропуска по количеству пассажиров в шесть раз, по объему грузов – в 1,8 раза.

По информации правительства Приморья, еще несколько пунктов пропуска в крае не включены в федеральные программы, но практически все они нуждаются в реконструкции. Это автомобильные пункты пропуска Полтавка, Турий Рог, Марково, железнодорожные Хасан, Махалино, морские Посьет, Зарубино, Ольга. Их реконструкция планируется с использованием механизма государственно-частного партнерства.

В Минтранс России уже направлены предложения о проведении реконструкции пункта пропуска путем изменения его пределов и установления дополнительного участка пункта пропуска на терминале Рудная Пристань морского порта Ольга.

Отмечается, что в настоящее время в Приморском крае расположено 15 постоянных пунктов пропуска, в том числе пять автомобильных (Пограничны», Краскино, Полтавка, Турий Рог, Марково), три железнодорожных (Пограничный, Хасан, Махалино), один воздушный в аэропорту Владивосток (Кневичи), шесть морских (в морских портах Владивосток, Восточный, Находка, Посьет, Зарубино, Ольга).

В 2015-2016 годах были закрыты морские пункты пропуска Славянка и Пластун. При этом их инфраструктура продолжает функционировать в качестве отдельных терминалов в составе грузопассажирских пунктов пропуска в морских портах Посьет и Ольга.