Более 90 участников блокчейн-платформы

A.P. Moller - Maersk и IBM объявили о создании TradeLens – блокчейн-решения для глобальной цепочки поставок.

По информации Maersk, на сегодня в платформе TradeLens, построенной на открытых стандартах, уже активно принимают участие либо заявили о намерении участвовать 94 организации.

Так, к пилотному проекту присоединились более 20 портовых и терминальных операторов, в то числе PSA Singapore, International Container Terminal Services Inc, Порт Роттердам, Порт Галифакс, Порт Бильбао, Patrick Terminals, Modern Terminals в Гонконге, PortConnect, PortBase, Holt Logistics (порт Филадельфия).

Из глобальных контейнерных линий к Maersk Line и Hamburg Süd в рамках проекта присоединился Pacific International Lines (PIL).

Из транспортно-экспедиторских компаний и логистических операторов с TradeLens начали работать Agility, CEVA Logistics, DAMCO, Kotahi, PLH Trucking Company, Ancotrans и WorldWide Alliance.

Кроме того, в проекте участвуют таможенные органы Нидерландов, Саудовской Аравии, Австралии и Перу, а также таможенные брокеры Ransa и Güler & Dinamik.

Запуску платформы предшествовал год тестирования, в ходе которого Maersk и IBM в сотрудничестве с десятками партнеров изучали возможности системы для предотвращения задержек движения товаров из-за ошибок в документации, несвоевременного предоставления информации и прочих накладок.

В качестве примера в Maersk приводят сокращение транзитного времени при доставке упаковочных материалов в США на 40%, что позволило снизить возможные затраты на тысячи долларов.

По оценке ряда участников проекта, TradeLens позволяет снизить количество шагов и сотрудников, необходимых, чтобы ответить на стандартные вопросы клиента типа «Где мой контейнер?», с 10 шагов и 5 человек до одного шага и одного человека.

В системе было зарегистрировано более 154 млн событий, включая данные, такие как время прибытия судов и поступление контейнеров на терминал, и документы, такие как разрешения на выпуск, коммерческие инвойсы и коносаменты.

Ежедневно массив данных увеличивается почти на миллион событий. Традиционно, частью этих данных можно обмениваться через системы EDI, повсеместно используемые в логистике, однако, отмечают в Maersk, эти системы негибкие, сложные и не обеспечивают обмен данными в режиме реального времени.

При этом компаниям часто приходится дополнительно обмениваться документами по электронной почте, по факсу и через курьера. TradeLens позволяет отслеживать все данные по каждой партии в цепочке поставок, при этом вся информация хранится в систем постоянно.

Планируется, что полная коммерческая версия TradeLens будет доступна до конца этого года. При этом Maersk и IBM решили отказаться от модели совместного предприятия, а будут реализовывать проект в рамках расширения пописанного ранее договора о сотрудничества.

«Мы уверены, что блокчейн может сыграть важную роль в цифровизации глобального шиппинга, отрасли мировой экономики, ежегодно осуществляющей перевозку товаров на четыре триллиона долларов. Однако успех этой технологии зависит от одного-единственного фактора – вся система должна быть построена на общем подходе, который в равной степени выгоден всем участника», – подчеркнула Бриджит ван Кралинген, старший вице-президент IBM по глобальным индустриям, решениям и блокчейну.