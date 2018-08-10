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    • J.P.Morgan сохраняет долю в НМТП

    10.08.2018

    • Согласно ежеквартальной отчетности ПАО «НМТП», один из миноритарных акционеров – J.P.Morgan AG увеличил долю акций на своем счете.

    Анализ получаемых от Регистратора списков лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, показывает снижение доли акций на лицевом счете J.P.Morgan AG (Дж.П. Морган АГ), сообщается в документах НМТП.

    Отметим, по состоянию на 31.08.2012 года J.P.Morgan имела на лицевом счете 18.41% обыкновенных акций ОАО «НМТП». В течение последующих лет доля компании в НМТП менялась.

    По состоянию на 29.11.2017 года J.P.Morgan AG имела на лицевом счете 5,62% обыкновенных акций ОАО «НМТП».

    На сегодняшний день, а вернее в документах к годовому собранию акционеров, составленного на 05.06.2018 года на счете у J.P.Morgan AG оставалось 5.6286% акций.

    По данным порта, крупнейшими акционерами ПАО «НМТП» являются Novoport Holding Ltd. с долей 50,10%, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с долей 20,0%, АО «Транснефть-Сервис» с долей 10,52%.

    Оставшиеся 19,38 % акций приходятся на долю миноритарных акционеров и акции, находящиеся в свободном обращении, включая акции, обращающиеся в форме GDR, в том числе 5,3% НМТП находятся в управлении РЖД, а 2,75% – у группы «Сумма».

    Фото: ПАО "НМТП"

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