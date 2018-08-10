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    • Hyundai Merchant Marine без Hyundai

    10.08.2018

    • Hyundai Merchant Marine (HMM) готовится к ребрендингу, в результате чего компания получит название акроним-HMM, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на собственный источник из компании.

    На этот шаг компания пошла после того, в прошлом году обменяла находящиеся у нескольких банков свои долговые обязательства на их участие в своем капитале. В результате этой сделки Hyudai Group перестала быть мажоритарным акционером линии.

    Отмечается, что судоходная компания была основана в 1976 году. Тогда она носила название Asia Merchant Marine. Переименована в Hyundai Merchant Marine она была в 1982 году.

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