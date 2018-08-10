Hyundai Merchant Marine без Hyundai

Hyundai Merchant Marine (HMM) готовится к ребрендингу, в результате чего компания получит название акроним-HMM, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на собственный источник из компании.

На этот шаг компания пошла после того, в прошлом году обменяла находящиеся у нескольких банков свои долговые обязательства на их участие в своем капитале. В результате этой сделки Hyudai Group перестала быть мажоритарным акционером линии.

Отмечается, что судоходная компания была основана в 1976 году. Тогда она носила название Asia Merchant Marine. Переименована в Hyundai Merchant Marine она была в 1982 году.