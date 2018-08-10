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    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 31

    10.08.2018

    • На 31 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки пшеницы и угля судами прибрежного плавания пошли вниз. Ставки на перевозку балкерами Handysize ос

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