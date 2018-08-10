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    • Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 31

    10.08.2018

    • На 31 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались без изменений.

    Так, по данным брокерской к

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