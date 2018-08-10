Спецпоезд для Leroy Merlin

ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» запустил регулярный контейнерный сервис для перевозки товаров одного из крупнейших европейских DIY ритейлеров – Leroy Merlin.

Как сообщили в компании, поезд формируется на терминале Восточный станции Электроугли Московской железной дороги и следует до терминала «Евросиб» в Новосибирске (санция. Иня Восточная) по установленному расписанию с регулярностью один раз в неделю. Первая отправка состоялась 4 августа.

Как рассказал SeaNews директор департамента контейнерных перевозок ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» Кирилл Фесенко, контракт с Leroy Merlin подписан на 8 месяцев. За это время компания планирует перевезти не менее 2 тыс. сорокафутовых контейнеров.

«Евросиб», отметил он, не впервые сотрудничает с Leroy Merlin, перевозки для торговой сети осуществлялись в 2015-2017 годах, но это были отправки единичных контейнеров в составе регулярных поездов.

«Помимо железнодорожной перевозки, мы организовываем доставку груза на станцию формирования поезда, а после его прибытия на терминал Евросиба в Новосибирске – непосредственно до строительных гипермаркетов», – уточнил К.Фесенко.

Организация отдельного контейнерного поезда, считают в «Евросибе», является эффективным решением по доставке грузов от распределительных центров Leroy Merlin в Московской области до гипермаркетов Сибирского Федерального округа – не только в Новосибирске, но и в Кемерово, Новокузнецке и Барнауле.