СПГ-хаб на Камчатке

Сегодня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание по перспективам создания морского комплекса для перевалки сжиженного природного газа в бухте Бечевинская на восточном побережье Камчатки. На сайте правительства опубликована стенограмма совещания.

«Идея в том, чтобы подобный пункт, хаб значительно улучшил логистику стратегических объектов, которые у нас построены: «Ямал СПГ» и в будущем «Арктик СПГ 2». Этот морской комплекс должен принимать танкеры ледового класса, которые транспортируют газ по Северному морскому пути из Сабетты в Обской губе, и перегружать на обычные газовозы для доставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметил премьер.

По словам Д.Медведева, возможности строительства комплекса просчитывает компания – владелец «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», то есть «Новатэк». «Объём частных инвестиций, как я понимаю, в районе 70 млрд рублей. Плановый срок запуска первой очереди комплекса – 2022 год», – сказал он.

«Создание такого транспортно-логистического узла позволит решить сразу несколько важнейших для Камчатки задач, и вообще важнейших задач. Значительно нарастить экспорт нашего сжиженного природного газа в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ожидается, что объём перевозок по Северному морскому пути здесь утроится и он перейдёт на круглогодичную загрузку. Во-вторых, это позволит обеспечить серьёзными заказами российских судостроителей. Планируется построить 10 танкеров-газовозов ледового класса. Кроме того, есть достаточно интересные идеи по газификации Камчатского края, что, безусловно, также является важным направлением», – подчеркнул Д.Медведев.

«Этот проект важен в целом для развития экономики Дальнего Востока, для укрепления позиций нашей страны на рынках АТР. Его успешная реализация в значительной степени связана и с поддержкой со стороны государства», – цитирует премьера пресс-служба правительства.

Прежде всего речь идёт о создании объектов инженерной и портовой инфраструктуры, в том числе об углублении дна и сооружении системы защиты от цунами. «Также есть предложение включить в границу нашего ТОР «Камчатка», то есть территории опережающего развития, комплекс и прилегающую акваторию. Для этого, правда, потребуется внести поправки в действующее законодательство о такого рода территориях, – сказал Д.Медведев.