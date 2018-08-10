Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • СПГ-хаб на Камчатке

    10.08.2018

    • Сегодня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание по перспективам создания морского комплекса для перевалки сжиженного природного газа в бухте Бечевинская на восточном побережье Камчатки. На сайте правительства опубликована стенограмма совещания.

    «Идея в том, чтобы подобный пункт, хаб значительно улучшил логистику стратегических объектов, которые у нас построены: «Ямал СПГ» и в будущем «Арктик СПГ 2». Этот морской комплекс должен принимать танкеры ледового класса, которые транспортируют газ по Северному морскому пути из Сабетты в Обской губе, и перегружать на обычные газовозы для доставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметил премьер.

    По словам Д.Медведева, возможности строительства комплекса просчитывает компания – владелец «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», то есть «Новатэк». «Объём частных инвестиций, как я понимаю, в районе 70 млрд рублей. Плановый срок запуска первой очереди комплекса – 2022 год», – сказал он.

    «Создание такого транспортно-логистического узла позволит решить сразу несколько важнейших для Камчатки задач, и вообще важнейших задач. Значительно нарастить экспорт нашего сжиженного природного газа в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ожидается, что объём перевозок по Северному морскому пути здесь утроится и он перейдёт на круглогодичную загрузку. Во-вторых, это позволит обеспечить серьёзными заказами российских судостроителей. Планируется построить 10 танкеров-газовозов ледового класса. Кроме того, есть достаточно интересные идеи по газификации Камчатского края, что, безусловно, также является важным направлением», – подчеркнул Д.Медведев.

    «Этот проект важен в целом для развития экономики Дальнего Востока, для укрепления позиций нашей страны на рынках АТР. Его успешная реализация в значительной степени связана и с поддержкой со стороны государства», – цитирует премьера пресс-служба правительства.

    Прежде всего речь идёт о создании объектов инженерной и портовой инфраструктуры, в том числе об углублении дна и сооружении системы защиты от цунами. «Также есть предложение включить в границу нашего ТОР «Камчатка», то есть территории опережающего развития, комплекс и прилегающую акваторию. Для этого, правда, потребуется внести поправки в действующее законодательство о такого рода территориях, – сказал Д.Медведев.

    84
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Европейский инвестиционный банкСПГ 10.01.2018 Первый банк в СПГ-коалиции
    Французский банк Societe Generale вступил в межотраслевую СПГ-коалицию, целью которой является расширение использования сжиженного природного газа в качестве […]
    0
    ContainershipsИнвестицииСПГ 03.05.2018 Containerships инвестирует в СПГ
    Containerships планирует инвестировать 200 млн евро в расширение использования сжиженного природного газа. Это будет самая крупная единоразовая инвестиция […]
    0
    Владивостокский морской торговый портДальний ВостокИнтервью 17.07.2018 Забрать четверть контейнерного рынка
    Мы начинаем цикл статей, посвященных Дальнему Востоку. Чем живет регион, куда движется, как проявляются общие тенденции рынка и […]
    0
    TotalСделкаСПГ 16.07.2018 Total закрыла сделку по приобретению Engie
    Total закрыл следку по приобретению активов французской Engie стоимостью свыше 1,5 млрд долларов, говорится в сообщении компании. Дополнительные […]
    0
    НОВАТЭКЯмал СПГ 08.05.2018 Новатэк отгрузил 2 миллиона тонн СПГ
    ОАО «Ямал СПГ» произвело отгрузку второго миллиона тонн СПГ с 1-й очереди завода СПГ. Двухмиллионная тонна была отгружена […]
    0
    ГрузоперевозкиКамчаткаПассажирские перевозки 17.07.2018 Жители Камчатки выберут тип судна
    Для регулярного морского сообщения с портами Дальнего Востока
    0
    DHLАвтоперевозкиАвтотранспортСПГТехнологии 19.06.2018 DHL давит на газ
    DHL Freight закупил четыре тяжелых грузовика модели Stralis производства Iveco, работающих на сжиженном природном газе. Автотехника предназначена для […]
    0
    НидерландыСПГ 01.02.2018 Первое судно Van Oord на СПГ
    Новое крановое судно компании Van Oord под названием «Werkendam» спущено на воду в Ваальхафене в Роттердаме. Это первое […]
    0
    АнтверпенБункеровкаСПГ 11.04.2018 Еще одна СПГ-станция в порту Антверпен
    К концу следующего года бельгийская Fluxys построит постоянную станцию в порту Антверпен для бункеровки сжиженным природным газом морских […]
    0
    HeavyliftUCLHВысоцкГазпромНегабаритНОВАТЭКСПГСПГ-терминалУниверсальный Экспедитор 28.03.2018 СПГ-негабарит в Высоцк
    Доставили компании UCL Holding
    0
    COSCOMOLГазовозСабеттаСПГЯмал СПГ 02.04.2018 Газовоз MOL принял первый груз в Сабетте
    «Владимир Русанов», первый в серии из трех газовозов, заказанных MOL в сотрудничестве с China COSCO Shipping Corporation для […]
    0
    MOLБуксирСПГ 29.01.2018 Первый в Японии СПГ-буксир
    Начнет строить MOL в феврале
    0




    • Грузоперевозки Показать всё
    10.08.2018 Жд экспорт через порты
    10.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 31
    10.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 31
    09.08.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 32, 2018
    06.08.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    03.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 30
    Контейнерные перевозки Показать всё
    10.08.2018 Спецпоезд для Leroy Merlin
    09.08.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    08.08.2018 Все порты Финляндии
    08.08.2018 Второй в рейтинге снизил прибыль
    07.08.2018 Железнодорожные контейнеры
    07.08.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД