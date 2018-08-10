Проект NYK по автономным судам

Демонстрационный проект по дистанционному управлению судов с функцией поддержки их маневрирования, разработанный NYK и компаниями группы – MTI, Keihin Dock и Japan Marine Science (JMS), получит финансовую поддержку министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Система будет собирать и анализировать информацию и выдавать план действий в реальной ситуации удаленным операторам или экипажу на борту.

В целях обеспечения безопасности и эффективности операций NYK и ее дочерние компании уже используют разработки по управлению автономными судами, в том числе и по оценке рисков столкновения и автономным операциям.

Как сообщает NYK, после сбора данных и разработки системы с использованием отечественных прибрежных судов, тестовые испытания будут проводиться на буксире во второй половине 2019 года. В общем, Япония намерена внедрить технологии по управлению автономными судами в практическую плоскость к 2025 году.