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    • Проект NYK по автономным судам

    10.08.2018

    • Демонстрационный проект по дистанционному управлению судов с функцией поддержки их маневрирования, разработанный NYK и компаниями группы – MTI, Keihin Dock и Japan Marine Science (JMS), получит финансовую поддержку министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

    Система будет собирать и анализировать информацию и выдавать план действий в реальной ситуации удаленным операторам или экипажу на борту.

    В целях обеспечения безопасности и эффективности операций NYK и ее дочерние компании уже используют разработки по управлению автономными судами, в том числе и по оценке рисков столкновения и автономным операциям.

    Как сообщает NYK, после сбора данных и разработки системы с использованием отечественных прибрежных судов, тестовые испытания будут проводиться на буксире во второй половине 2019 года. В общем, Япония намерена внедрить технологии по управлению автономными судами в практическую плоскость к 2025 году.

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