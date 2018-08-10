Подписан закон о рублевых тарифах

На сайте Кремля опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 № 324-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Теперь уже окончательно и бесповоротно установлено, что «Цены (тарифы, ставки) на услуги в морском порту должны быть выражены в рублях», однако сделана и оговорка – «за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами».

Отдельно также оговаривается, что данное положение не применяется в отношении российских юрлиц, имеющих на 1 января 20185 года обязательства в иностранной валюте, принятые в целях реализации инвестпроектов по развитию инфраструктуры морских портов, в том числе с учетом включенных с эти инвестпроекты периодов рефинансирвоания таких обязательств, до исполнения этих обязательства, но не позднее чем до 1 января 2020 года.

Закон был принято Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года.

С полным текстом закона можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Федеральный закон