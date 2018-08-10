Первая пятилетка Маасвлакте 2

В этом году исполнилось пять лет с того момент, как состоялось официальное открытие первой очереди вновь созданной намывной территории Маасвлакте 2 в порту Роттердам. Администрация порта подводит первые итоги.

Сегодня Маасвлакте 2 –

Это два суперсовременных глубоководных контейнерных терминала, принимающие самые большие в мире контейнеровозы, APM Terminals Maasvlakte II и RWG.

Это будущий первый в Европе оффшорный центр для компаний нефтегазового сектора, операторов в области ветроэнергетики, а также для утилизации нефте-и газодобывающих платформ.

Это планирующееся локомотивное ремонтное депо, которое будет обслуживать локомотивы со всей Европы.

Это площадка по отгрузке оснований ветрогенераторов – высотой до 120 метров и диаметром до 11 метров, которую в 2016 году запустила SIF Group.

Это возможность ставить на якорь в акватории суда длиной до 350 метров в ожидании постановки к причалу либо для перевалки по прямому варианту с борта на борт сухих или наливных грузов.

Это возможности для развития биохимической отрасли, за которой, считают в Администрации порта, будущее.

Это многочисленные экологические проекты, в том числе 25 гектаров охранной зоны на акватории и 35 га новых дюн на суше, сформированные в качестве компенсационных мероприятий в рамках намыва.

Это, наконец, просветительская деятельность в рамках центра FutureLand – посмотреть порт из окна экскурсионного автобуса и с воды может любой желающий.