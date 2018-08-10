НМТП снизил прибыль по РСБУ

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовые показатели по РСБУ за первое полугодие 2018 года.

Выручка группы увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за первое полугодие 2017 года на 10,9% до 13,8 млрд рублей.

При этом себестоимость продаж выросла на 56,3% до 4,9 млрд рублей, управленческие расходы – на 7,8% до 650,8 млн рублей.

Валовая прибыль сократилась на 4,2% до 8,9 млрд рублей, прибыль от продаж – на 5% до 8,3 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения упала в 13,7 раза до 1,5 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 1,47 млрд рублей – в 12,7 раза ниже, чем годом ранее.