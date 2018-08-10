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    • НМТП снизил прибыль по РСБУ

    10.08.2018

    • ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовые показатели по РСБУ за первое полугодие 2018 года.

    Выручка группы увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за первое полугодие 2017 года на 10,9% до 13,8 млрд рублей.

    При этом себестоимость продаж выросла на 56,3% до 4,9 млрд рублей, управленческие расходы – на 7,8% до 650,8 млн рублей.

    Валовая прибыль сократилась на 4,2% до 8,9 млрд рублей, прибыль от продаж – на 5% до 8,3 млрд рублей.

    Прибыль до налогообложения упала в 13,7 раза до 1,5 млрд рублей.

    Чистая прибыль составила 1,47 млрд рублей – в 12,7 раза ниже, чем годом ранее.

     

     

     

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