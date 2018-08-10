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    • Назначение в Росморпорте

    10.08.2018

    • По информации «Росморпорта», приказом ФГУП «Росморпорт» от 08.08.2018 №875/к на должность заместителя генерального директора по флоту ФГУП «Росморпорт» с 10 августа 2018 года переведен Василий Стругов.

    Напомним, исполнение обязанностей заместителя генерального директора по флоту с 19 декабря 2017 года было возложено на советника заместителя генерального директора по флоту Илью Александрова без освобождения от занимаемой должности.

    Занимавший эту должность ранее Сергей Куров 18 декабря 2017 года был освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон.

    В.Стругов до настоящего назначения возглавлял Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт», ранее занимал должности заместителя главного инженера и заместителя директора филиала.

    До перехода в 2013 году в «Росморпорт» работал в ООО «РН-Архангельскнефтепродукт».

    По образованию – морской инженер, окончил филиал «СЕВМАШВТУЗ» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета по специальности «кораблестроение».

     

     

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