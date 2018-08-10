Жд экспорт через порты

Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за 7 месяцев 2018 года составила 178,8 млн тонн. Это на 5,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Около половины (46,5%) от общего объема экспортного грузопотока составляет доля угля. На нефть приходится 26,2%, на черные металлы – 8,9%, на удобрения – 6,7%, на зерновые грузы – 3,8%.

По данным РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля – на 3,3%, черных металлов – на 11,4%, удобрений – на 6,6%, зерновых грузов – на 73,5%, бумаги – на 8,8% и лесных грузов – на 18,3%.

За январь-июль погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 75,7 млн тонн (+8,1%), в порты Юга – 44,2 млн тонн (-0,7%).

Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 58,8 млн тонн, что на 6,7% больше показателя 2017 года.

В июле погрузка экспортных грузов в российские порты составила 24,9 млн тонн – на 0,4% меньше, чем в июне 2018 года.