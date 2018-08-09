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    • Экспорт и импорт подакцизных грузов

    09.08.2018

    • Экспорт водки, по данным ФТС, за первое полугодие 2018 года в физическом выражении снизился.

    Так, физический объем экспорта водки уменьшился на 4,8% по сравнению с 6 месяцами 2017 года и достиг уровня 846,9 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. В стоимостном выражении экспорт водки за 6 месяцев этого года снизился на 0,5%, составив 55,8 млн долларов.

    Отметим, что в июне из России было вывезено 170 тыс. декалитров – на 28% больше, чем за предыдущий месяц.

    Алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму 1,2 млрд долларов — на 21,4% больше, чем годом ранее.

    Импорт сигарет и сигар в денежном выражении вырос на 21,7%, до 78,4 млн долларов.

     

     

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