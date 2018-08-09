Экспорт и импорт подакцизных грузов

Экспорт водки, по данным ФТС, за первое полугодие 2018 года в физическом выражении снизился.

Так, физический объем экспорта водки уменьшился на 4,8% по сравнению с 6 месяцами 2017 года и достиг уровня 846,9 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. В стоимостном выражении экспорт водки за 6 месяцев этого года снизился на 0,5%, составив 55,8 млн долларов.

Отметим, что в июне из России было вывезено 170 тыс. декалитров – на 28% больше, чем за предыдущий месяц.

Алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму 1,2 млрд долларов — на 21,4% больше, чем годом ранее.

Импорт сигарет и сигар в денежном выражении вырос на 21,7%, до 78,4 млн долларов.