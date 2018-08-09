Равняется 24 африканским слонам

DHL Global Forwarding поделился опытом доставки негабаритных парогенераторов, работающих на отработанной теплоте, из Германии в Саудовскую Аравию.

Гигантских агрегатов – вес каждого составляет 140 тонн, длина – 19 м, ширина – 4,1 м и высота – 3,7 м – было четыре. В компании вес одного парогенератора сравнили с весом 24 взрослых африканских слонов.

Отправляли их по отдельности, четырьмя партиями с интервалом от двух до четырех недель, доставка каждого занимала около семи дней.

С производственной площадке в Берлине парогенераторы везли баржей по Эльбе до порта Акен, оттуда – автотранспортом до Лейпцигского аэропорта, далее – на борту самого большого в мире грузового самолета Ан-225 в Джубейль.

Организовывал логистику DHL Industrial Projects, подразделение DHL Global Forwarding, специализирующееся на перевозках негабарита и проектной логистике.