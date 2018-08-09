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    • Новый президент в Новошипе

    09.08.2018

    • Совет директоров ПАО «Новошип» избрал президентом компании Алексея Хайдукова. На этом посту он сменил Юрия Цветкова, который был назначен заместителем министра транспорта РФ – руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта. 

     Как сообщили SeaNews в группе «Совкомфлот», 8 августа в Новороссийске председатель совета директоров «Новошипп» Игорь Тонковидов представил вновь избранного президента менеджменту компании.

    До настоящего назначения А.Хайдуков занимал должность управляющего директора ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)». После вступления в должность президента ПАО «Новошип» он также сохранит за собой предыдущий пост.

    А.Хайдуков родился в 1967 году во Владивостоке. В 1992 году окончил Государственную морскую академию им. адм. С.О.Макарова по специальности «инженер-судоводитель», в 2001 году – Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф.Ушакова по специальности «экономист-менеджер», в 2011 году получил степень магистра делового администрирования в области судоходства и логистики в Копенгагенскойй школе бизнеса.

    Весь трудовой путь А.Хайдукова связан с «Новороссийским морским пароходством», отмечают в группе. После прихода в компанию в 1992 году он на протяжении 12 лет работал офицером на судах группы «Новошип», в том числе 5 лет – в должности капитана.

    В 2004 году перешел на работу в береговые подразделения группы «Новошип», где последовательно занимал должности инспектора по безопасности мореплавания и охране окружающий среды в Novoship (UK) (2004-2006 годы), директора департамента качества (2006-2010 годы) и департамента безопасности мореплавания и качества (2010-2012 годы), вице-президента – директора управления флотом (2012-2013 годы).

    В 2013 году А.Хайдуков возглавил дочернюю компанию пароходства, которой были переданы функции технического управления флотом, – «СКФ Новошип Технический Менеджмент», которая в 2016 году была переименована в «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)».

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