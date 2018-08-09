Информационно-аналитическое агентство

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    • Лесной экспорт

    09.08.2018

    • По итогам 6 месяцев этого года российский экспорт обработанных лесоматериалов составил почти 9,4 млн тонн — это на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов увеличились – на 16,4% до 2,2 млрд долларов.

    Необработанных лесоматериалов в январе-июне отгрузили на 6,1% меньше — их объем достиг 8,8 млн кубометров. При этом в денежном выражении экспорт необработанных лесоматериалов вырос на 4,9% и составил 755 млн долларов.

    Российские поставки клееной фанеры на мировой рынок увеличились в отчетном периоде текущего года на 8,1%, достигнув почти 1,4 млн кубометров. В стоимостном выражении ее экспорт увеличился по сравнению с прошлогодним годом на 26,9% — до 685 млн долларов.

    Объем экспорта древесной целлюлозы, по данным ФТС РФ, вырос на 3,3% до около 1,1 млн тонн. При этом в стоимостном выражении ее экспорт увеличился существеннее – на 52,6% и составил 752 млн долларов.

    Газетной бумаги за отчетный период было вывезено порядка 541,5 тыс. тонн, что на 0,6% меньше, чем в 2017 году. В то же время, стоимостном выражении экспорт газетной бумаги вырос — на 25,2% до 278,1 млн долларов.

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